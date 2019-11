Bebê é arremessado para fora de veículo e pai e mãe ficam feridos em acidente na BR-101

Ainda de acordo com a PM, o bebê, que não teve o nome informado, estava inconsciente quando as equipes do Batalhão Rodoviário (BPRv) chegaram ao local da batida. Os policiais realizaram procedimentos para reanimar a criança, como massagem cardíaca e respiração boca a boca.

O bebê foi levado, inicialmente, para o Hospital Mendo Sampaio, no Cabo. Segundo a unidade de saúde, ele deu entrada inconsciente e com balão de respiração, sendo transferido para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.