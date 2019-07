Belo, Eduarda Alves e Grupo Sem Compromisso animam a festa dos 208 anos de Paudalho

Em 2019, Paudalho, na Mata Norte de Pernambuco, completa 208 anos. Os primeiros passos da cidade se confundem com a história do estado, o que torna o município pioneiro em diversas atividades culturais. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a ocupação humana na cidade de forma organizada teria sido iniciada por volta de 1591, através dos elementos indígenas reunidos por padres franciscanos que formaram a aldeia de Miritiba. A denominação do nome Paudalho veio de uma grande árvore, de cheiro semelhante ao do alho, existente próximo da margem direita do Rio Capibaribe que corta a cidade.

Comemoração- Para comemorar a data, a Prefeitura do Paudalho preparou uma festa. No sábado, dia 27 de julho, terão shows musicais no Pátio de Eventos Beira-Rio, no Centro da cidade. Sobem ao palco, a partir das 21h, o cantor Belo, Eduarda Alves e o Grupo Sem Compromisso. “Gostei muito da programação. Belo nunca veio ao nosso município e eu amo as músicas dele, ele é um cantor romântico. Nota mil”, disse a dona de casa, Lindalva Batista, de 60 anos que é moradora do bairro do Belém. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a festa deve atrair 20 mil pessoas.