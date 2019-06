Benefícios nutricionais do milho

O mês de Junho é marcado pelo aumento do consumo das típicas comidas a base de milho. Esse maravilhoso alimento, tão presente na nossa culinária, além de saboroso, pode trazer excelentes benefícios para a saúde. Rico em fibras, o cereal é um ótimo aliado ao bom funcionamento do intestino, por exemplo, dentre outras atividades do organismo. O milho não contém glúten, o que é perfeito para ser inserido na alimentação de celíacos.

Com suas diversas variações de uso, o milho pode ser preparado ao natural, em cereais matinais, mingaus, bolos, tortas, canjicas, cuscuz, na tradicional pipoca, entre outras iguarias.

O milho pode ser consumido cozido ou incluído em diversas receitas, como saladas, bolos, biscoitos, tortas, canjica e pamonha, além de poder ser incluído em preparações como arroz, molhos e carnes.

Dentre os seus principais benefícios para a saúde, estão a prevenção de doenças nos olhos, pois protege a mácula ocular devido à presença dos antioxidantes luteína e zeaxantina. Fortalece o sistema imunológico, por ser rico em carotenóides e reduzir os níveis de colesterol, devido à presença de fibras, além de ajudar a controlar o açúcar no sangue, por conter fibras e vitaminas do complexo B e proporcionar energia, por ser rico em carboidratos. O consumo de milho melhora a saúde intestinal e emagrece, devido ao seu alto teor de fibras que regulam o funcionamento do intestino e aumentam a sensação de saciedade. Graças à grande quantidade de vitamina C presente no milho, o envelhecimento da pele e dos órgãos acabam sendo reduzidos. Os dentes também se beneficiam desta vitamina. Além disso, a vitamina A presente no milho também é um agente que auxilia a boa saúde da pele.

Segundo alguns estudos o milho da pipoca é o mais rico em fibras, sendo um grande aliado para o bom funcionamento intestinal. Além disso, ele é o que mais contém minerais como fósforo, magnésio e zinco, enquanto o milho verde contém mais vitaminas, especialmente ácido fólico, niacina e vitamina B6.

Para saber se o milho está fresco, procure uma espiga com grãos bem amarelos. Evite comer o alimento quando a espiga estiver murcha. A quantidade a ser consumida também deve ser avaliada. Não é indicado o consumo demasiado deste ou de qualquer alimento em grande quantidade.