Bingo para os pais é realizado em Itaquitinga

O grupo cultural Pro Cultura, com o apoio do empresário Fernando das Tintas, traz a Iraquitinga uma agenda de atividades culturais. O evento acontece no próximo sábado (25), na Praça de São sebastião, a partir das 15hs.

O empresário, que firmou moradia no município, oferta em um bingo 05 bicicletas em comemoração ao Dia dos Pais.

A programação conta ainda com os shows de Paulinha Lopes e a Banda é Massa.

As cartelas são gratuitas e podem ser adquiridas com Fernando das Tintas, na entrada da Rua do Rio.