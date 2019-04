Blitz do DETRAN-PE dá dicas de segurança no trânsito para quem vai viajar

Agentes de trânsito das Operações Rota de Fuga – ORF, e Trânsito Seguro – OTS, do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco – DETRAN-PE, estiveram hoje (17), na Av. Caxangá, em frente ao Golf Clube, sentido Cidade/Subúrbio, orientando os condutores que irão viajar. Uma blitz foi montada com o objetivo de dar dicas de segurança nas estradas, além da entrega de material educativo. Cerca de 250 veículos foram abordados e condutores alertados sobre o perigo da mistura fatal de álcool e direção; condução de veículo falando ou manuseando o celular; uso correto da cadeirinha; uso do cinto de segurança, principalmente no banco traseiro; e uso correto dos equipamentos de segurança na condução de motos. Os agentes também alertaram sobre as condições dos pneus e do sistema elétrico dos veículos, ou seja, iluminação e de como deve ser acondicionado a bagagem.

Segundo o Diretor Presidente do DETRAN-PE, Roberto Fontelles, o objetivo é garantir uma maior fluidez e segurança no trânsito. Para tanto, um efetivo de 180 agentes de trânsito ORF e OTS, estarão realizando abordagens até o dia 21 de abril, nas cidades de Caruaru, Gravatá, Fazenda Nova, Praias do Litoral Sul e Norte, Capital e Região Metropolitana do Recife – RMR. A ação conta com 38 viaturas, 16 motocicletas, 4 PK’s e 20 reboques.

Já técnicos de educação de trânsito estarão distribuindo peças educativas em Fazenda Nova, onde acontece o maior espetáculo ao ar livre do mundo. Além disso, o Detran Itinerante ficará a disposição dos usuários, no pátio do teatro, para que possam tirar dúvidas.

Fontelles disse ainda que, um dos objetivos das ações é inibir as infrações mais cometidas, como o uso de celular ao volante e a falta do cinto de segurança. Ele ressaltou ainda que, uma das prioridades do Governador Paulo Câmara é a educação, e a educação no trânsito está na pauta. “Nosso foco é sempre na prevenção de acidentes, principalmente no período de festividades”.