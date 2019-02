Blocos animam semana pré-carnavalesca em Limoeiro

Para comemorar 20 anos de muita folia, o Bloco da Amizade prepara uma grande festa para o domingo (24). A concentração será na Rua da Alegria, esquina com a Rua da Grama. Ao todo três trios prometem arrastar milhares de foliões a exemplo dos anos anteriores. As atrações já confirmadas são Marrom Brasileiro, Banda Pinguim e a Banda Só Zoeira.

Depois do primeiro trio sair da Rua da Alegria, o arrastão se junta à multidão e mais dois trios concentrados no Horto Florestal. O evento começa a partir das 15h e os foliões percorrem as ruas da cidade até a Praça da Bandeira, onde o mesmo ritmo de muita irreverência permanece até os momentos finais da festa. O Bloco da Amizade chega a duas décadas de muita folia e descontração consolidado como um dos maiores eventos da região.

Outro bloco que também desfila antecedendo os festejos de momo na Princesa do Capibaribe é o Bloco Mais Um. Organizado pelo amigo Duduí, o Mais Um sai na noite desta sexta-feira (22). A agremiação reúne foliões para o arrastão com concentração na Rua da Gameleira, às 20h. Este ano fazem a animação o Boi Dourado, Orquestra de Frevo e Dimas Show.

Com 11 anos de muita adrenalina, o Bloco Unidas Venceremos desfila nas ruas de Limoeiro, começando pelo Bairro Nossa Senhora de Fátima, saindo da Rua Pacífico Miguel, seguindo pelo Bairro da Pirauíra e retornando para o local de saída, na noite da quarta-feira (27), a partir das 20h. Os foliões se reúnem para brincar ao som da Orquestra de Frevo e do Boi Misterioso.

No dia quinta-feira (28) quem toma conta das ruas de Limoeiro é o Bloco Calú Mulher. A animação tem início em frente à Matriz de São Sebastião, às 20h. Mulheres de todas as idades, classes sociais e cores se divertem em meio a muitas chicotadas no ar, demonstrando o poderio das burricas que elas conduzem, durante o trajeto pela Rua da Alegria. O desfile encerra no Colombo Sport Club com show da Orquestra Lapada. Para garantir a entrada, o folião precisa comprar a camisa do bloco que se encontra à venda no comércio local.

No dia 1 de março é a vez do tradicional bloco As Catraias de Limoeiro. A agremiação terá concentração no pátio da igreja de São Sebastião, às 20h, e percorrerá a Rua da Alegria com término próximo à Praça da Bandeira. O bloco sai com dois trios elétricos com as bandas Só Zoeira e Anjo Elétrico. Este ano, um Point será montado na Rua da Alegria onde as catraias mais bonitas e as mais luxuosas serão escolhidas. As vencedoras receberão um troféu e um prêmio em dinheiro. As inscrições começam na segunda-feira (25), na Rua da Alegria, 868, em frente ao portão do Regina Coeli.

E no domingo de Carnaval, dia 3, sai o Bloco Morto Vivo. O homenageado será Maciel Alves, fundador da agremiação. A concentração será às 11h, na Rua Monsenhor Fabrício, de onde sai o desfile pelas ruas da cidade. O bloco tem como presidente o radialista Maciel Júnior. O carnaval de Limoeiro conta com o apoio do Governo de Pernambuco e da Prefeitura de Limoeiro.

Secretaria Executiva de Imprensa e Comunicação da Prefeitura de Limoeiro

Fotos: Wilker Mattos