Boatafogo se despede da ALEPE para assumir prefeitura de Carpina

A Assembleia Legislativa dedicou parte da Reunião Plenária desta terça (20) para a despedida dos deputados eleitos prefeitos nas disputas municipais de outubro. Os sete futuros gestores – Botafogo (Carpina), Raquel Lyra (Caruaru), Miguel Coelho (Petrolina), Lula Cabral (Cabo de Santo Agostinho), Ângelo Ferreira (Sertânia), Aglailson Júnior (Vitória de Santo Antão) e Professor Lupercio (Olinda) – aproveitaram a ocasião para apresentar, na tribuna, os balanços de seus mandatos no Poder Legislativo Estadual.

Em nome da Mesa Diretora, o primeiro-secretário da Alepe, Diogo Moraes (PSB), desejou sucesso aos deputados que assumirão prefeituras e disse esperar que a experiência parlamentar influencie suas gestões no sentido de torná-las mais participativas e responsáveis. “A presente conjuntura do País acentua as dificuldades em gerir os municípios. Mas, com luta, coragem e, principalmente, trabalho, os desafios serão superados. E, para tanto, podem contar conosco na Alepe. A Casa estará aberta aos municípios pernambucanos, para buscar soluções para melhorar a vida das pessoas”, acrescentou.

Botafogo (PDT), que pela terceira vez estará à frente da administração de Carpina, na Zona da Mata Norte, afirmou que sairá do Parlamento “de alma limpa e de espírito puro”, ressaltando o aprendizado adquirido na atividade legislativa. “Se nossos adversários em Carpina visassem o povo, eu não precisaria voltar”, comentou. O pedetista ainda indicou que não deve concorrer a novo mandato no Legislativo. “Minha missão é cuidar do povo da minha região”, pontuou.

Raquel Lyra (PSB) foi escolhida pela Mesa Diretora para receber um buquê de flores em homenagem aos prefeitos eleitos. Além das pessoas com quem conviveu na Alepe, a parlamentar agradeceu à população de Caruaru, em especial às mulheres. Primeira prefeita eleita do município do Agreste, ela também registrou no discurso a aprovação da PEC nº 01/2015, na Comissão de Justiça, nesta terça (20). De sua autoria, a proposição determina a presença de, no mínimo, uma mulher na composição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. “É um projeto para que o segmento feminino seja representado em posições de poder. Se não houver política pública, a mulher está condenada a não conseguir sair de casa, muito menos entrar na vida pública”, ressaltou.

Na tribuna, o deputado Miguel Coelho (PSB) falou da importância da passagem pela Alepe. “Se fui eleito prefeito, é porque a experiência como deputado me enriqueceu”, registrou. Ele citou os debates conduzidos à frente da Comissão de Agricultura, e destacou o “espírito de respeito” que prevalece na construção de soluções dentro da Assembleia Legislativa. “Dói assinar a renúncia como parlamentar, mas a dor é aliviada quando assumimos a responsabilidade de liderar o destino de tantos pernambucanos”, apontou o futuro prefeito de Petrolina, localizada no Sertão do São Francisco.

Eleito para o terceiro mandato à frente do Cabo de Santo Agostinho (Região Metropolitana do Recife), Lula Cabral (PSB) agradeceu aos colegas e aos funcionários de seu gabinete e da Alepe. Também elencou as expectativas para a próxima gestão municipal. “Vamos fazer política pública para os que mais necessitam, dialogando com a oposição e indo a Brasília buscar recursos. Estaremos firmes lutando pelos interesses do povo do Cabo”, expressou.

Ângelo Ferreira (PSB) agradeceu aos conterrâneos de Sertânia (Sertão do Moxotó), lembrando que é um povo que convive com a seca e com as outras crises que o País enfrenta, mas que mantém a esperança. “Foi com o espírito desses cidadãos que atuei em três mandatos nesta Assembleia. Guardo a certeza de que seremos, junto com a população, capazes de vencer todas as dificuldades nesse novo desafio”, salientou.

Aglailson Júnior (PSB) rememorou seu ingresso no Poder Legislativo, em 1978, como chefe de gabinete do pai, e fez um retrospecto dos quatro mandatos consecutivos na Casa. “Agradeço a todos de coração e passo para um grande desafio. Depois de meu bisavô, meu avô e meu pai, hoje tenho a oportunidade de governar Vitória de Santo Antão. Só tenho a agradecer aos grandes pernambucanos, que me deram grandes vitórias. Aos meus irmãos vitorienses, digo que fiquem tranquilos, pois faremos uma grande gestão”, indicou.

Professor Lupercio (SD) agradeceu ao acolhimento recebido na Casa Joaquim Nabuco. “Vou para a Prefeitura de Olinda depois de uma eleição acirrada, mas na qual tivemos o povo de Olinda e Deus ao nosso lado. Eu agradeço a Ele por tudo que tem me feito na vida. Eu sou um verdadeiro milagre na mão do Senhor”, externou.

Outros deputados se somaram aos discursos dos prefeitos eleitos. Romário Dias (PSD) abordou seu convívio com cada um dos colegas que se despedem a partir do próximo ano. “É muito importante servir à nossa terra. E, na competência dos que saem, vejo que vão se doar muito e ajudar suas terras natais a crescer e avançar”, emendou.

Rodrigo Novaes (PSD), Teresa Leitão (PT), Henrique Queiroz (PR), Priscila Krause (DEM), Eriberto Medeiros (PTC), Eduíno Brito (PP) e Ricardo Costa (PMDB) também parabenizaram os sete prefeitos eleitos e desejaram bom trabalho em suas gestões. Além deles, o deputado Pedro Serafim Neto (PDT) foi eleito vice-prefeito de Ipojuca (Região Metropolitana do Recife).