Bombeiros fiscalizam o percursos do Bloco Agarra e Beija em Carpina

O Corpo de Bombeiros fiscalizou na manhã da sexta-feira (22) o percurso do Bloco Carnavalesco Agarra e Beija de Carpina.

Compondo a equipe de fiscalização esteve o Comandante do 7º Grupamento de Bombeiros (TenCoronel Edson Marconni), acompanhado do Comandante da 2ª Cia da Polícia Militar (Cap PM Jinkins), dos Secretário de Obras (Paulo Lemos), Secretário de Cultura (Samuel Higino), Secretário do Meio Ambiente (Jorge Mozart), Coordenador da Defesa Civil (Sergio Wicks) e representantes da CELPE.

No percurso identificaram vários pontos de correções, dentre eles: entulhos, metralhas e resto de construção em pontos específicos ao longo da via, fiação telefônica abaixo da altura limite, pontos de energia clandestina nos postes e com fiação descoberta (risco de choque elétrico), ausência de tampas em duas caixas de inspeção fluvial, calçadas com pedras soltas, além de muitas pedras de paralelepípedos que podem ferir os foliões.

A Prefeitura de Carpina estará realizando o fechamento das caixas de inspeção fluviais, o recolhimento dos entulhos e pedras, bem como a correção da calçada a partir das 14h de hoje, enquanto a CELPE fará a remoção das ligações irregulares e eliminará os riscos de choque identificados.

“Essas ações visam garantir um carnaval seguro no município e estão alinhadas com as diretrizes do Governo do Estado, Secretário de Defesa Civil, Comando Geral do Corpo de Bombeiros e do GTCarnaval”, disse o TenCoronel Marconni.