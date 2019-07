Bombeiros são acionados para resgatar cachorro que caiu num bueiro em Goiana-PE

Às 19h47min do sábado (13) os bombeiros militares do Grupamento Floresta dos Leões foram acionados para resgatar uma cadela que caiu num bueiro localizado às margens da rodovia PE-75, em Goiana-PE.

Segundo os bombeiros o buraco onde o animal caiu tinha quase 3 metros de profundidade e, como chovia na região, o animal ficou parcialmente submerso.

Moradores que assistiram o resgate da cadela ficaram preocupados com a falta de proteção do bueiro. “Imagina se tivesse caído uma criança”, comentaram.

Os bombeiros chegaram 8 (oito) minutos após acionamento e foram ágeis no resgate da cadela Malu.

Algumas pessoas filmaram o resgate de Malu, enquanto o tutor chamava a atenção do animal para que a captura e içamento fossem realizados.