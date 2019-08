Bombeiros socorrem vítima presa em ferragem em Glória do Goitá

Nessa quarta-feira (28), às 17h20, o 7º Grupamento de Bombeiros foi acionado para realizar resgate de vítimas presas às ferragens do veículo envolvidos em acidente de trânsito na PE 050, em Glória do Goitá.

Os militares do Grupamento Floresta dos Leões seguiram em apoio ao efetivo do 1° Grupamento de Bombeiros de Vitória de Santo Antão, que já atuava na colisão entre duas carretas que deixou duas vítimas pressas nas ferragens.

Ambas as vítimas estacam conscientes e orientadas, mas presas às ferragens pelos membros inferiores.

O senhor R.S.G., 40 anos, com uma fratura nos membros inferiores foi socorrido pela guarnição do 1ºGB, ao comando do 3ºSgt Viana e o Sr A.L.S., 34 anos, carona no caminhão, também com ferimento nos membros inferiores, foi socorrido pela equipe do SAMU de Chã de Alegria.

Participaram da ocorrência a ACO314, o AR401, o ABTS818, SAMU Chã de Alegria e BPRv.

*Informações e imagens 7º GCBM Floresta dos Leões