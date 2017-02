Bonecos Gigantes desfilam no Carnaval de Carpina

O Bloco dos Bonecos Gigantes e Fantasias Leão do Norte de Carpina mantém a tradição e desfila na semana pré-carnavalesca da cidade, no dia 23 de fevereiro. A concentração será em frente à escultura do Leão do Norte, ao lado do Banco do Brasil, a partir das 16h, e a expectativa é reunir uma multidão de foliões ao som da Orquestra de Frevo Mestre Solon.

O Leão do Norte é o maior bloco de bonecos gigantes do mundo, pelo fato de ter o maior número de bonecos em uma única agremiação. “O bloco vem, através das brincadeiras populares, resgatar, divulgar e apoiar a arte do mamulengo, nossa principal e autêntica manifestação popular”, explica o diretor da agremiação, Carlos Melo, que também é escultor e produtor cultural.

O Bloco desfila há 9 anos e reúne cerca de 30 bonecos, carro abre-alas com a nau-catarineta, alas dos caboclos de lança do maracatu Leão Misterioso, passistas e as fantasias originais com estudantes das escolas do município, porta estandarte e carros de som e de apoio.

Carlos Melo explica, ainda, que o objetivo é “o resgate da nossa identidade popular através dos bonecos do mamulengo, propondo gerar estímulo à criatividade das crianças, para a construção das suas fantasias, tendo como lembrança as histórias e brincadeiras de antigos carnavais. Já é uma tradição que faz parte do nosso imaginário popular”.

Na concentração haverá ainda uma exposição com um grande encontro dos bonecos e atividades para as crianças como danças e brincadeiras, além da tradicional corrida dos bonequinhos gigantes, na Praça Joaquim Nabuco.