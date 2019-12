Bordados, cachoeiras e raízes musicais: três cidades com atrações o ano inteiro

Programação não vai faltar: os visitantes podem admirar a Serra do Redentor, ou aprender um pouco sobre as rotinas nas fazendas de criação. Além disso, tem também a possibilidade de visitar os engenhos de açúcar, a famosa prainha e o povoado do Ribeiro do Mel. Ainda pela cidade, vale a pena conhecer seu encantador roteiro religioso, com destaque para a Igreja Matriz de N. Sra. da Apresentação, e o seu Mercado Público. Este último ponto é parada obrigatória para quem não abre mão de conhecer os charmosos e diversificados produtos do artesanato em madeira, couro e barro, além, é claro, dos bordados. As belezas do artesanato de Feira Nova A apenas um quilômetro de distância de Limoeiro, está a cidade de Feira Nova. No mapa, ela fica a exatos 73 km da nossa capital. Lá, é principalmente o artesanato que dita o ritmo dos passeios turísticos. Afinal, os bordados e os trabalhos com jornal, borracha e casca de mandioca enchem de orgulho os seus moradores, e apaixonam os visitantes da região. A maior parte desses produtos de artesanato pode ser encontrada na famosa Feira Nova. Além disso, o município tem a produção da farinha de mandioca como atividade econômica primordial. Por isso, foi criada a badalada Trilha da Farinha. O evento conta com participação de mais de 200 motoqueiros, que se aventuram em uma prova de 50 km de extensão e passam pelos municípios de Limoeiro, Passira e Glória do Goitá. Bom Jardim e suas experiências gastronômicas Nossa rota por esse trecho do Agreste Pernambucano termina em Bom Jardim. A apenas 95 km do Recife, tem-se uma paisagem já bem diversa: de um lado, a Cachoeira da Paquevira, do outro, está o Sítio Arqueológico da Pedra do Caboclo. Esses dois pontos turísticos da cidade exploram as suas belezas naturais, que são também muito aconchegantes. Os passeios pelo município ainda podem incluir idas às pedras do Navio, do Índio e de Nossa Senhora de Lourdes. Nesta última pedra, estão abrigados um cruzeiro e um santuário. Outros marcos que valem a pena conhecer, em Bom Jardim, são o mirante do Derbi, a Barragem Pedra Fina e os charmosos exemplares da arquitetura civil espalhados pela cidade. Bom Jardim é conhecida também pelas suas manifestações folclóricas e pela deliciosa experiência gastronômica, rica em pratos regionais e chupetinhas de açúcar. Por fim, não se pode esquecer o primoroso artesanato local, com destaque para as bijuterias com pedras semipreciosas, que são comercializadas na cidade. Esses três destinos são de fácil acesso e perfeitos para serem desfrutados juntos, por sua proximidade. Com atrações diversificadas, é possível encontrar programações atraentes durante todo o ano, sejam eventos religiosos, artísticos ou esportivos. *Fotos: Acervo Empetur/ PE