Bradesco é alvo de explosão em Tracunhaém

Um posto de atendimento do Banco Bradesco foi explodido na madrugada desta terça- feira (30), no município de Tracunhaém. Segundo informações de vizinhos da agência, por volta das três horas da manhã, 12 homens encapuzados e fortemente armados chegara ao Bradesco, que fica localizado ao lado do mercado Municipal, no centro de Tracunhaém.

Os assaltantes estavam em dois veículos modelo Siena e um Corola, de placas não anotadas e utilizando explosivos detonaram o caixa eletrônico e fugiram em seguida com uma quantia até então não divulgada pela gerência do banco.

Peritos do Instituto de Criminalística está no local e a Polícia Militar está fazendo diligências na região.