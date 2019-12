BRASÍLIA// C.S.I. Brasília

Brasília, Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 – nº 2 .686

Por Leandro Mazzini

Com Walmor Parente (DF), Beth Paiva (RJ) e Henrique Barbosa (PE)

C.S.I. Brasília

O hacker Luiz Henrique Molição, que ajudou a grampear o então juiz Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagonol, e meia força-tarefa da Operação Lava Jato, vai confirmar em delação que o hacker Walter Delgati, o ‘Vermelho’, editou boa parte dos textos e ‘prints’. Não agüentou a pressão dos fatos. A PF tem uma das melhores perícias do mundo, com profissionais e equipamentos de alta tecnologia, cujas investigações, aos poucos, apontaram para armação de parte do material vazado. A se confirmar isso no inquérito, a ‘Vaza Jato’ coloca em xeque as divulgações do The Intercept e a defesa jurídica do ex-presidente Lula da Silva, que pede anulação de condenações.

No lugar certo

Os agentes aproveitaram a sessão solene na segunda-feira, em homenagem ao Dia do Policial Federal, e cobraram os parlamentares a aprovação da Lei Orgânica da categoria. O coro foi puxado pelo presidente da Fenapef, Luís Antônio Boudens.

Delegados

Será reconduzido hoje à presidência da Associação Nacional de Delegados Federais o delegado Edvandir Paiva, que comanda quase 2 mil associados. Também cobram aprovação da PEC 412, que dá autonomia orçamentária e administrativa à PF.

Cenários

No Piauí, petistas tratam o governador Welington Dias como futuro candidato do PT ao Planalto, e Lula como candidato ao Senado pelo Estado. Falta combinar com a Justiça.

Na pista

O recém-empossado Davi Barreto, um dos diretores da Agência Nacional de Transportes Terrestres, entrou na pista mostrando a que veio. Revogou um caminhão de atos considerados suspeitos do Superintendente de Transporte de Passageiros da ANTT, João Paulo Souza. Barreto ganhou o respeito dos servidores de carreira da agência.

Buzinaço

Mas tem mais gente nessa pista. E com buzinaço na pressão. A Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiro (ANATRIP) foi ao STF questionar o ato do diretor e as normas da ANTT. Alega, acredite, que a abertura de mercado prejudicará usuários, idosos, deficientes. Isso, a concorrência ‘prejudica’.

Contramão

Um detalhe. Há, nos bastidores, apontamentos de que essas empresas signatárias da ANATRIP possuem centenas de multas por má prestação de serviços.

Carta na porta

Hoje, a dívida de pequenas empresas com o Fisco é de R$ 21 bilhões. Mais de 738 mil micro e pequenas empresas inadimplentes com o Simples Nacional foram notificadas para regularizar as dívidas com o Fisco. As principais irregularidades são excesso de faturamento, falta de documentos e débitos tributários.

Aliás..

.. viva o empresário brasileiro. Merece um troféu por dia por manter a empresa e sobreviver num País com uma das mais altas cargas tributárias e burocracias do mundo.

Cada um..

Enquanto o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, sai Brasil adentro articulando candidaturas às prefeituras para ano que vem, ignorando o PT, o líder petista no Senado, Humberto Costa (PE), recebeu sinalização para não ser oposição a Marília Arraes (PT), que sonha com a prefeitura do Recife.

..por si

A intenção do cacique Lula da Silva é manter palanque para os petistas em 2020. Já o ex-senador Armando Monteiro Neto (PTB) apoia a candidatura do deputado federal Sílvio Costa Filho (Republicanos) na futura disputa.

Fator família

O problema caseiro é que o pai de Costa Filho, o homônimo e aguerrido ex-deputado, é dilmista e lulista de carreirinha. Lembram dele no processo de impeachment de Dilma? Uma das vozes isoladas defensoras da então presidente. O filho é bolsonarista.

Solar

O grupo Paulo Octavio, dos maiores do País, com atuação em Brasília, entrou no ramo de energia solar. Inaugura mega parque com placas fotovoltaicas, para consumo próprio das empresas, na satélite de São Sebastião. Vai gerar 3 MW por dia – isso abasteceria 4,6 mil casas. A meta, a longo prazo, é atender o mercado local.

ESPLANADEIRA

# A Central Brasileira do Setor de Serviços e a Associação Brasileira de Advocacia Tributária realizam em SP seminário “Reforma Tributária: os impactos na seguridade social e temas atuais de tributação da folha de salário” . # O Grupo Rão, de delivery no Brasil e Portugal, alcançou 1 milhão de pedidos e faturou R$ 50 milhões em 2019, 35% a mais que o ano anterior. # A deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ) foi palestrante do “Seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância”.