BRASÍLIA// Justiça & bom senso

Brasília, Segunda-feira, 18 de novembro de 2019 – nº 2.671.

Justiça & bom senso

O ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, prestou há dias um serviço ao País que sofre diariamente com casos numerosos – e inaceitáveis – de feminicídio. Rejeitou um recurso especial da defesa de um homem acusado de matar a mulher por estrangulamento. O cara de pau alegou legítima defesa da sua honra, após ser alvo de suposto mau comportamento da mulher. Se obtivesse ganho de causa, o caso abriria um precedente perigoso para as defesas de covardes como o inquirido.

Primeiro encontro

O Aliança pelo Brasil, futuro partido que acolherá os Bolsonaro e militância, faz sua primeira convenção nacional na quinta-feira no Hotel Royal Tulip em Brasília.

Um presente

A União deu 28 anos para a OAS pagar, parcelado, os R$ 1,92 bilhão no acordo de leniência para limpar o nome participar de licitações do Governo. Para o pobre, a Caixa aperta o prazo no parcelamento da casa própria.

Falta cela

A bandidagem lucrou tanto com as tretas que, do total a ser devolvido, R$ 720 milhões correspondem a propinas pagas, e R$ 800 milhões a enriquecimento ilícito dos diretores da empreiteira.

Grilagem de luxo

O apetite insaciável de investidores portugueses do setor hoteleiro nas praias do Nordeste está na mira da Advocacia Geral da União. Há resort anunciado em terras da União em Pernambuco e outro em terras indígenas prestes à demarcação na região de Ilhéus, no sul da Bahia. E são muitas centenas de alqueires, nos dois casos.

Vigilância total

Nesse estado de vigilância total que Brasília passou ao sediar a cúpula dos BRICS, com dois importantes chefes de Estado do mundo aqui (Vladmir Putin e Xi Jinping), é pertinente lembrar que em alguns casos há exageros. Citamos que os palacianos brasileiros desligaram wifi e Bluetooth dos seus celulares. Mas há precedentes.

Cão-rei

Quando o então secretário de Defesa norte-americano no Governo de Barack Obama, John Kerry, hospedou-se num hotel de Brasília, O FBI trouxe um pastor alemão no staff para farejar eventuais substâncias estranhas. O medo da água brasileira deu nisso: o bicho comia somente legumes fervidos em água mineral (trazida dos EUA) com ervas, revelou a Coluna. Vá entender.

De barriga

Pilotos experientes que viram imagens da pista e do avião explodido na Bahia apontam indícios de problemas no trem de pouso. O jato teria deslizado de barriga por 300m pela pista, até as faíscas da fuselagem causarem o fatídico. Com a palavra, o Cenipa.

Melhor que ouro

Atrás de dinheiro para pagar a folha e outras contas deixadas pela gestão desastrosa do petista Fernando Pimentel, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), pressiona a base na Assembleia Legislativa a acelerar a aprovação do projeto que garante os royalties da extração de nióbio para o Estado. Estima uns R$ 5 bilhões/ano.

Lembrete

Há outra mina a ser melhor explorada. Só o Detran de Minas arrecada, por baixo, uns R$ 4 bilhões por ano. No pior dos cenários, conta gente que conhece as planilhas.

Justiça feita

​​Tem gente no Governo atual que diz que não existiu ditadura e tortura no regime militar. A resposta mais recente veio da Justiça. Sem alarde, a Primeira Turma do STJ acaba de condenar a União a indenizar em R$ 30 mil, cada, dois ex-militares do Exército que se rebelaram contra superiores, à época, e foram expulsos e torturados.

Provocação no ar

Pilotos em monomotores decolaram ontem puxando faixas, no Rio de Janeira e em Itapema (SC), com provocações de bolsonaristas ao ex-presidente Lula da Silva. Na praia catarinense, onde o piloto foi ovacionado, a faixa dizia “Lula ladrão seu lugar é na prisão”, e a outra “Lula, o Brasil te quer em cana”, numa alusão à cadeia.

ESPLANADEIRA

# O Secretário Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, Bernardo Egas, recebeu delegação chinesa do Oitavo Departamento Procuratorial da Suprema Procuradoria Popular da China. # As jornalistas Isabel Almeida e Fabiana Ceyhan promovem dia 27, na Embaixada da Indonésia, evento para falar da experiência da visita a Jacarta, Yogyakarta e Bali a convite do embaixador Edi Yusup. # O presidente do Patriota-DF, Paulo Fernando Melo, faz palestra hoje na Câmara Municipal de Teresina, para relembrar trajetórias de Plínio Salgado e Enéas Carneiro, com o tema “Verás que um filho teu não foge à luta”