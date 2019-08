BRASÍLIA// Pará & Alemanha

Brasília, Segunda-feira, 19 de Agosto de 2019 – nº 2.580

Por Leandro Mazzini

Com Walmor Parente (DF), Beth Paiva (RJ) e Henrique Barbosa (PE)

___________________________

Pará & Alemanha

Na contramão das críticas do presidente Jair Bolsonaro e da recusa de ajuda internacional financeira para programas de sustentabilidade, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), fechou acordo com o Banco KFW, da Alemanha. O valor de R$ 12,6 milhões é tímido se comparado com os bilhões de outros investimentos europeus, mas ajudará o Estado a partir de 2020 em projetos de conscientização ambiental, monitoramento e mais postos de fiscalização até 2023. O sistema Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, emitiu alertas de estupendos 59,21% de aumento de desmatamento na floresta amazônica no Estado desde agosto de 2018, a maior parte em área da União.

Tá feio o mapa

A área dos Alertas passou de 1.547 km² para 2.463 km² no Pará. Disso, 71,32% (184 mil hectares) foram em áreas federais e 28,68% (74 mil ha) sob tutela do Estado.

No chão

Não falta ‘querosene’ para a lista da privatização. O Aeroporto Internacional de Belém, administrado pela Infraero, ficou 1 hora sem energia ontem de manhã. E sem gerador.

Compasso de espera

Dados oficiais em mãos de autoridades indicam boa melhora da qualidade do ar em São Paulo no mês de junho. Teria relação com a desaceleração, por ora, da indústria.

Contrariado

Quem conhece Bolsonaro na Polícia Federal não descarta fritura do diretor-geral Maurício Valeixo por causa do desencontro de indicados para a Superintendência do Rio. Valeixo é um apadrinhado do ministro da Justiça, Sérgio Moro. E na cúpula é notória a presença de delegados mais alinhados ao Bolsonarismo. O ‘Quem manda sou eu’ foi o primeiro sinal.

Turma do coldre

O jeito Bolsonaro de mandar, o caixa apertado da PF – já falta dinheiro para operações, contam fontes – e o episódio do Rio vão pautar bastidores do encontrão dos delegados federais, que reunirá mais de 600 deles, em Salvador esta semana. A Coluna vai cobrir.

Famosa Pirâmide

A CCJ do Senado vota nos próximos dias o PL 4.233/19 que inclui a ‘pirâmide financeira’ crime no Código Penal. Autor do projeto, o senador Flávio Arns (Rede-PR) diz que o esquema “muitas vezes está camuflado na forma de um investimento lucrativo, atraindo pessoas a adquirirem um produto fictício ou sem valor real”.

Cana neles!

O PL propõe o aumento de penas que poderão variar de 2 a 12 anos de prisão e multa. Hoje, a Lei prevê detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Muitos(as) estelionatários(as) travestidos de pessoas de sucesso continuam a aplicar o golpe. E, infelizmente, muita gente ingênua ou mal informada ainda perde a economia de uma vida.

MERCADO

Mais óleo

A costa marítima do Paraná virou o pote de ouro do Governo. O presidente Bolsonaro acaba de assinar decreto que inclui no Programa de Parcerias de Investimentos a 16ª Rodada de Licitações de blocos de petróleo e gás em regime de concessão, que a Agência Nacional do Petróleo vai tocar nas próximas semanas.

Americano$

Esperam-se alguns bilhões de reais de petroleiras americanas, as favoritas, depositados à vista no Tesouro Nacional.

Fator Soja

As exportações do agronegócio somaram, em julho, US$ 9,2 bilhões (-3,4% em relação a julho/2018), enquanto importações do setor foram de US$ 1,17 bilhão (-7,1%). Apesar do pequeno recuo nos índices, o saldo comercial alcançou quase US$ 8 bilhões positivos. A principal causa foi retração nos preços das commodities exportadas, principalmente a soja. A Ásia é o nosso maior comprador, seguido da União Européia.

FGT$

A liberação do saque do FGTS deve dar impulso ao consumo, ajudar a reduzir o endividamento das famílias, abrindo espaço para novo ciclo de crédito na economia doméstica. É o que prevê o Relatório de Acompanhamento Fiscal deste mês elaborado pelo Instituto Fiscal Independente, vinculado ao Senado. No longo prazo, a medida tende a impulsionar o mercado de crédito no segmento de pessoas físicas

ESPLANADEIRA

# O Seminário Nacional NTU 2019, que debaterá melhorias no transporte público, acontece terça e quarta em Brasília. # A 19° Bienal do Livro do Rio conta com o lançamento dos selos Alta Life e Alta Cult da Alta Books.