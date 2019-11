BRASÍLIA// Policiais x bandidos

Brasília, Terça-feira, 5 de novembro de 2019 – nº 2.658

Por Leandro Mazzini

Com Walmor Parente (DF), Beth Paiva (RJ) e Henrique Barbosa (PE)

EXTRA

Policiais x bandidos

A política linha dura no combate aos criminosos adotada pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que se vestiu de xerifão com cara de mau, resultou em um efeito positivo para as forças de Segurança Pública. Caiu consideravelmente o número de assassinatos de policiais no Estado neste ano. O Governo deve fechar 2019 com um índice perto de 50% de queda nos homicídios de agentes em relação ao ano passado. Em 2018, foram 92 policiais mortos, 24 deles em serviço. Em 2017, o número assustador chegou a 134 (28 em serviço). Até ontem, foram registrados 52 homicídios de policiais – 16 estavam em serviço, 22 na folga e 14 eram reformados. Os dados foram pedidos pela Coluna à Secretaria da Polícia.

Recuo

A despeito das polêmicas de Witzel, criticado pelos excessos nas palavras e gestos – comemorando abate de bandido – os dados mostram que a bandidagem recua.

Canalhas!

É tamanha a cara de pau dos donos do navio Bouboulina, investigado pela PF sobre o derramamento de óleo na costa brasileira, que o comandante não o atracou ainda em país algum, com medo de ser notificado.

Plim, Plim!

A TV Globo recebeu a primeira pancada na conta comercial após a tremenda trapalhada do Jornal Nacional ao insinuar participação do presidente Jair Bolsonaro na morte da vereadora Marielle Franco. A Condor, maior rede de supermercados do Paraná, anunciou a suspensão de seus comerciais nos intervalos dos programas jornalísticos veiculados no Estado, como Bom Dia, Brasil, JN, Jornal Hoje e Fantástico.

Malhando

Em nota divulgada ontem à noite, a direção da empresa ainda criticou programas que, segundo sua visão, vão contra os valores familiares, como Malhação e Novela das 21h. “Permanecemos com nossos investimentos na RPC, afiliada Globo no Paraná, remanejando e reforçando a programação regional e de entretenimento saudável”.

No vermelho

A empresa não cita valores, mas pela tabela da emissora na praça, são alguns milhões de reais por ano.

Embromação

A PGR em Brasília, que enviou para o MPF do Rio a investigação, se faz de cega sobre o inquérito do suposto pagamento de propina da TV Globo a dirigentes da FIFA. Questionada pela Coluna o porquê do silêncio sobre o caso há 2 anos, mandou procurar o… MPF do Rio, que nada responde.

Energia

Ministros palacianos são só elogios à gestão do general Luna e Silva à frente da Usina de Itaipu. Desde sua posse, foram economizados mais de R$ 600 milhões num programa de reestruturação e austeridade, sem perder a qualidade/quantidade da oferta de energia. O saldo abriu o caixa para investimentos em grandes obras ano que vem.

PT perto de Guedes

Representando a Aliança dos Clubes Brasileiros, o ex-deputado petista Vicente Cândido (SP) é um dos palestrantes do Seminário Regulamentação das Apostas Esportivas no Brasil, que será realizado hoje no Ministério da Economia. A pasta debate as mudanças na lei aprovada no final do ano passado pelo Congresso.

Em campo

Aliás, hoje, os maiores anunciantes de placas de campo de futebol – que aparecem nas telas das TVs e para os pagantes nos estádios – são sites de apostas esportivas. Todos ‘hospedados’ no exterior, como Áustria, e a maioria de investidores estrangeiros.

Visita..

O deputado federal Wladimir Garotinho terá audiência com os ministros do STF Dias Toffoli e Alexandre de Moraes amanhã. Ele é presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios Produtores de petróleo. Busca acordo para retirar da pauta da Corte a ADIN sobre o julgamento da partilha nacional dos royalties do petróleo, dia 20.

..Argumentos

A lei, aprovada pelo Congresso anos atrás, parou no STF. O Rio avisa que pode quebrar. Na outra ponta, há dezenas de governadores e milhares de prefeitos esperando o dinheiro.

ESPLANADEIRA

# O ILB/Interlegis realiza dia 7 de novembro o Encontro Interlegis – Riscos e Oportunidades BRICS: Para Onde Vai o Brasil? em parceria com o Instituto Mundial para as Relações Internacionais. # Entra em cartaz a exposição “Força Precisão Leveza – aço e criação artística” a partir do dia 9, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. # A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, sob comando de Alexandre Baldy, recebeu o prêmio como uma das vencedoras do 23º Concurso de Inovação no Setor Público, concedido pela Escola Nacional de Administração Pública.