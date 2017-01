Briga pelas últimas vagas movimenta sétima rodada do PE; confira os jogos

O Campeonato Pernambucano chega na última rodada da primeira fase nesta quarta-feira. Quatro duelos definem quem ocupará as duas últimas vagas no hexagonal do título. O Salgueiro, já está classificado, e Atlético-PE, América-PE, Serra Talhada e Afogados não tem mais chances de classificação. As partidas serão realizadas às 20h.

América-PE x Belo Jardim

As equipes se enfrentam no estádio Ademir Cunha. Dependendo apenas de si, o Calango disputa uma das duas últimas vagas para o hexagonal do título, enquanto o Mequinha luta contra o rebaixamento. O árbitro Pericles Bassols comanda o jogo com as assistências de Clóvis Amaral e Ricardo Chianca. O duelo será transmitido ao vivo pelo GloboEsporte.com.

Serra Talhada x Afogados

Serra Talhada e Afogados, que não têm mais chances de avançar a próxima fase, se enfrentam no estádio Nildo Pereira, o Pereirão. Para o confronto a FPF escalou o árbitro Giorgio Wilton, que terá os auxílios de Ailton José e Marcelino Castro. O Lampião anunciou nesta segunda-feira o nome do novo técnico. O treinador Cícero Monteiro volta a equipe para a disputa pelo hexagonal da permanência.

Vitória-PE x Salgueiro

O líder Salgueiro, que já está com a vaga garantida na próxima fase, encara o Vitória-PE no estádio Carneirão. A federação escalou o árbitro Emerson Sobral, com assistências de Cleberson Nascimento e Gilberto Freire, para comandar a partida. O Tricolor das Tabocas disputa uma das vagas para o hexagonal do título, mas precisa vencer e contar com uma combinação de resultados.

Central x Flamengo de Arcoverde

Por causa de tratamentos no gramado do Lacerdão, a partida entre Central e Flamengo de Arcoverde será no Vera Cruz. O árbitro Marcelo de Lima Henrique vai apitar o jogo com os auxílios de Albert Júnior e Fabrício Leite. As duas equipes vão para o duelo brigando por uma vaga na próxima fase. A Patativa precisa de um resultado simples para avançar, enquanto o Tigre precisa vencer e torcer contra Belo Jardim e Vitória-PE. Para o confronto, a diretoria da Patativa disponibilizou ao torcedor os ingressos por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). As vendas serão na sede do alvinegro, no primeiro andar, ao lado do portão dois.