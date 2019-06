Bruno Araújo defende unidade interna para construção política nacional

Ao assumir a Presidência Nacional do PSDB, Bruno Araújo (PE) destacou que o partido definirá posições, sem hesitações e com unidade interna, assegurando a participação de todos os segmentos.

Aplaudido durante a XV Convenção Nacional da legenda, em Brasília, que reuniu filiados de todo país, Araújo destacou que o futuro depende das parcerias entre todos os segmentos do PSDB – mulheres, diversidade, juventude e negros.

Segundo Bruno Araújo, o primeiro grande desafio do PSDB será enfrentado nas próximas semanas, quando o partido definirá, por meio de discussão interna democrática, as questões relativas à Reforma da Previdência.

“Nós vamos nos afastar das hesitações. Vamos nos transformar em um partido de decisões. Vamos derrubar o muro. Vamos errar? Vamos errar de um jeito novo. Não há chance de acertar sem coragem. O PSDB tem coragem. Não vamos fazer só.”

A seguir, os principais trechos do discurso.

Origem

Eu assisto a um ciclo que chega ao PSDB, o primeiro presidente [o próprio Bruno Araújo] de base do PSDB, que foi formado pela Juventude do PSDB.

Mulheres

O partido do futuro tem [hoje] a Juventude cuidada por uma mulher [Júlia Jereissati], o Tucanafro cuidado por uma mulher [Gabriela Cruz] e o PSDB-Mulher cada vez mais ativo [sob o comando de Yeda Crusius].

Previdência

Nas próximas semanas, o PSDB, enquanto partido, vai decidir em sua executiva, não vai sinalizar o que pensa, não vai formalizar uma moção, [mas] vai decidir ‘sim’ ou ‘não’ de forma democrática o fechamento de questão pela Reforma da Previdência. Vamos fazer com discussão interna.

Relatório da Previdência

Além do PSDB abrir a Reforma da Previdência no passado. O PSDB escreveu a Reforma da Previdência por meio do deputado licenciado Rogério Marinho. O PSDB vai entregar o relatório da Reforma da Previdência por meio de um dos mais preparados parlamentares do partido Samuel Moreira [SP].

Discussão interna

Vamos trazer uma discussão interna. É o primeiro obstáculo que vai mostrar se de fato, o PSDB vai deixar de gerar dúvidas. O primeiro grande teste enquanto partido.

Impeachment

Um partido existe para servir o país. Nós fizemos [o impeachment] porque era bom para o Brasil pudemos caminhar e permitir que o país fosse não fosse para posições catastróficas.

Sem hesitações

Nós vamos nos afastar das hesitações. Vamos nos transformar em um partido de decisões. Vamos derrubar o muro. Vamos errar? Vamos errar de um jeito novo. Não há chance de acertar sem coragem. O PSDB tem coragem. Não vamos fazer só.

Unidade

Um partido é feito com dezenas, centenas e milhares de mãos. E essas mãos para entregarem resultado precisam ter unidade. E num momento como este tolerância, saber respeitar, e compreender a diversidade da sociedade e poder apresentar, sobretudo, propostas concretas

Propostas

Temos fazer que nossas idéias vençam, prosperem, temos time e história para acreditar e vencer. E para que avancem, temos de acreditar nelas. Nós temos time e unidade para acreditar e desenvolvê-las. E vamos trabalhar pela unidade.

Planos

O PSDB tem história. Tem de lembrar de onde veio e entregar ao país, o que todos nós queremos: dignidade, geração de emprego e renda. Sabemos que o PSDB foi um importante responsável na construção de um alicerce no país.

Rodrigo Maia

O deputado Rodrigo Maia [presidente da Câmara], que aqui nos prestigia, é hoje o brasileiro maior fiador das reformas necessárias. Militamos juntos. Conhecemos quem você é.

VEJA COMO FICOU A COMPOSIÇÃO DA DIREÇÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB – 2019/2021:

Presidente – Bruno Araújo

1º Vice-presidente – Domingos Sávio

Vice – Bruna Furlan

Vice – Roberto Pessoa

Vice – Carlos Sampaio

Vice – Célio Silveira

Vice – Nelson Marchezan

Secretário-geral – Beto Pereira

1º secretário – Nilson Leitão

2º secretário – Tereza Nelma

Tesoureiro – Cesar Gontijo

Tesoureiro – adjunto – Giuseppe Vecchi

Vogal 1 – Izalci Lucas

Vogal 2 – Samuel Moreira

Vogal 3 – Adolfo Viana

Vogal 4 – Geovania de Sá

Vogal 5 – Cinthia Ribeiro

Vogal 6 – Artur Bisneto

Vogal 7 – Lucas Redecker

Vogal 8 – Celso Sabino

Vogal 9 – Luiz Carlos

Vogal 10 – Duarte Nogueira

Suplentes :

Orlando Morando

Edson Aparecido

Rose Modesto

Michele Caputo

Manuela Imbassahy

Soraia Vieira de Moraes

Mariana Carvalho

Shéridan

Moema São Thiago

Sergio Balaban

