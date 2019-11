Bruxismo infantil e eletrônicos

Segundo estudo da UFMG, 35% das crianças até 10 anos apresentam bruxismo e 15% entre 11 e 16 anos.

Mas o que é bruxismo e por que temos este aumento tão expressivo na infância?

O bruxismo é um hábito nocivo, repetitivo de apertamento e rangedura dos dentes: uma parafunção (função paralela) dos dentes.

Entre as consequências podemos falar dos desgastes precoces dos dentes, fratura de dentes e restaurações, hipersensibilidade dental, mobilidade dentária, enxaqueca, dores na região do pescoço e da face.

Entre as principais causas está o uso abusivo dos eletrônicos (celular, tablet, iPod, computador, etc) que deixam as crianças hiperagitadas, refletindo na qualidade do sono.

O que fazer para controlar este quadro?

Uma das medidas mais importantes é adotar a “Higienização do Sono”, que consiste em criar uma ambiente favorável para a criança relaxar como diminuir as luzes da casa, desligar os aparelhos eletrônicos, dar um banho morno na criança etc. Algumas vezes, contudo, será necessário fazer uso das plaquinhas rígidas de acrílico para proteger os dentes da criança.

Fica a dica.

Drª Christiana Marcelino

-Estética Dental/ Dentística, CRO: 8435 -PE

