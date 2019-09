Buenos Aires: MPPE recomenda limpeza de reservatórios onde foi detectada contaminação da água

Após tomar conhecimento de que a água distribuída para os moradores de Lagoa do Outeiro e Chã das Mulatas, na cidade de Buenos Aires, apresentou resultado positivo para a presença da bactéria E. coli e de coliformes fecais, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recebeu a gestão municipal para celebrar um termo de ajustamento de conduta (TAC). O termo prevê uma série de ações que serão adotadas pela Prefeitura de Buenos Aires para descontaminar os reservatórios e garantir o fornecimento de água em condições próprias para o consumo.

A primeira medida é a realização de novas análises na estação de tratamento e poços que servem às localidades. No caso de ocorrer novo resultado positivo, devem ser adotadas medidas corretivas até que os resultados voltem aos padrões aceitáveis. As informações referentes às coletas e análises realizadas devem ser comunicadas à promotora de Justiça Aline Laranjeira em até 10 dias.

O município se comprometeu ainda a realizar a limpeza e desinfecção, com a colocação de pastilhas de cloro, das caixas de água que ficam nas localidades, além de outros locais que congregam público, como escolas, postos de saúde e demais equipamentos públicos. Sempre que houver indícios de presença de E. coli ou coliformes fecais na água, os locais deverão ser isolados. O poder público deve ter especial atenção para a limpeza de filtros de água, substituindo os equipamentos danificados ou sem condições de uso no prazo de 90 dias. Esses procedimentos devem ser realizados regularmente, de seis em seis meses.

Por fim, a Prefeitura de Buenos Aires se comprometeu a manter o preenchimento do Sisagua conforme a diretriz nacional do Plano de Amostragem da Vigilância de Qualidade da Água para Consumo Humano. Em caso de descumprimento das medidas previstas no TAC, o município estará sujeito a multa diária de R$ 30 mil.