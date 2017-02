BUENOS AIRES/ Polícia prende suspeitos de matar criança a pauladas

Uma ação conjunta envolvendo as polícias Militar e Civil resultou na prisão de dois homens suspeitos do assassinato da menina Jardiely Maria Menezes da Silva, de 5 anos. Ela foi agredida a pauladas, no dia 24 de janeiro, e morreu após sofrer traumatismo craniano. Um dos homens atingiu a menina com um golpe de bambu.

O caso ocorreu no Sítio Lagoa do Oiteiro, zona rural de Buenos Aires, Mata Norte do Estado. De acordo com o delegado Sérgio Salsa, responsável pelas investigações, o primeiro a ser localizado foi Alan Carlos Honorato da Silva, conhecido como “Bola de Ouro”, que portava uma faca e um barrote de madeira. O segundo criminoso, Bartolomeu Gomes de Lima, o “Batom”, foi localizado minutos depois circulando pela cidade em um veículo branco, com 45 pedras de crack ocultadas no forro da porta do carro.

Os dois foram levados à delegacia local para os procedimentos administrativos e serão encaminhados para audiência de custódia. A operação coordenada pelo delegado Sérgio Salva contou a participação de cinco policiais militares do 2º Batalhão de Nazaré da Mata, além da equipe da delegacia de Buenos Aires.

ENTENDA O CASO- Na madrugada do dia 24 de janeiro deste ano, Jardiely voltava de uma festa acompanhada dos pais, na garupa de uma moto, quando a família foi agredida por três homens encapuzados que saíram de uma área de mata. Os suspeitos abordaram a família e tentaram parar a motocicleta usando um pedaço de pau. O pai da criança, Rodrigo José da Silva, também foi atingido. Apesar de imobilizados, o trio continuou agredindo os dois. O pai foi encaminhado ao Hospital da Restauração, na área central do Recife e recebeu alta.

A mãe da menina, Tatiana Maria, acredita que não se trata de uma tentativa de assalto, mas de homicídio. Ela relata que o companheiro já teve passagem pela polícia, mas não estava sendo ameaçado.

*JC Online