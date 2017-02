Cadáver localizado em Carpina

O corpo de um homem, sem identificação, foi localizado nas terras da Usina Petribu, na divisa entre as cidades de Carpina e Lagoa de Itaenga, nesta quinta- feira (02).

A vítima de cor parda, aparentava ter 25 anos de idade e trajava bermuda nas cores vermelha e branca e camisa azul. O jovem tinha uma tatuagem do símbolo do Santa Cruz Futebol Clube, nas costas e outra no braço direito com o nome José Lúcio.

O corpo apresentava quatro perfurações na cabeça, perna, braço e no dedo da mão, provavelmente provocado por arma de fogo. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal, em Recife.

A 45ª Delegacia de Polícia de Carpina iniciou as investigações.