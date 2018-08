Caixa abre vagas de estágio com inscrições até 22 de agosto

A Caixa, por intermédio da Gerência Nacional Quadro de Pessoas e Remuneração – GEPER e do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, torna pública a realização de processo seletivo para formação de cadastro de estágio remunerado para estudantes do curso superior de Direito.

Poderão participar do Programa de Estágio da Caixa os estudantes de Direito que estejam regularmente inscritos em uma instituição de ensino superior, desde que estejam, no mínimo, no 5º semestre e, no máximo, no 7º semestre.

O valor da bolsa auxílio é de R$ 1.000,00 para uma jornada de cinco horas diárias. Além do valor da bolsa, o candidato receberá R$ 130,00 por mês referente ao auxílio transporte.

Vagas

As vagas serão distribuídas entre as seguintes regiões do Brasil:

Região Nordeste: Maceió (AL), Salvador (BA), Fortaleza (CE), São Luís (MA), Recife (PE), João Pessoa (PB), Teresina (PI), Natal (RN) e Aracaju (SE);

Maceió (AL), Salvador (BA), Fortaleza (CE), São Luís (MA), Recife (PE), João Pessoa (PB), Teresina (PI), Natal (RN) e Aracaju (SE); Região Norte: Rio Branco (AC), Manaus (AM), Macapá (AP), Belém (PA), Porto Velho (RO), Boa vista (RR) e Palmas (TO);

Rio Branco (AC), Manaus (AM), Macapá (AP), Belém (PA), Porto Velho (RO), Boa vista (RR) e Palmas (TO); Região Centro-Oeste: Brasília (DF), Goiânia (GO), Campo Grande (MS) e Cuiabá (MT);

Brasília (DF), Goiânia (GO), Campo Grande (MS) e Cuiabá (MT); Região Sudeste: Vitória (ES), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Bauru (SP), Campinas (SP) e São Paulo (SP);

Vitória (ES), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Bauru (SP), Campinas (SP) e São Paulo (SP); Região Sul: Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Florianópolis (SC).

Inscrições e prova online

As inscrições já estão abertas e poderão ser realizadas de forma gratuita, até o dia 22 de agosto de 2018 pelo endereço eletrônico www.ciee.org.br.

Ao realizar a inscrição, o candidato estará apto a realizar a prova online, que deverá ser concluída até o dia 22 de agosto de 2018. Esta prova terá 20 questões, sendo 5 questões de Língua Portuguesa e 15 questões de Conhecimentos Específicos. Cada questão da prova valerá um ponto.

O candidato terá até dois minutos para responder cada questão e, após iniciada a prova, só poderá se desconectar após a sua conclusão.

Conteúdo programático

Língua Portuguesa: concordância e regência, crase, figuras de linguagem, ortografia, pontuação, sinônimos e antônimos e sujeito;

concordância e regência, crase, figuras de linguagem, ortografia, pontuação, sinônimos e antônimos e sujeito; Conhecimentos Específicos: questões de Direito Administrativo, Direito Cível, Direito Comercial e Direito Constitucional, todos compatíveis com o segundo ano do curso.

Prova presencial e Entrevista

Os candidatos mais bem classificados na prova online serão convocados para a prova presencial, que será realizada na data provável de 29 de setembro de 2018, com duração de duas horas, sendo que o candidato só poderá se retirar do local da prova após uma hora de seu início.

Esta prova valerá 10 pontos e será composta por um texto dissertativo que deverá ter de 20 a 30 linha e que abordará um dos temas de Direito citados anteriormente.

Em caso de igualdade de pontos, serão considerados os seguintes critérios de desempate:

Maior nota da prova discursiva; Maior nota em conhecimentos específicos; Maior nota em língua portuguesa; Maior idade.

Quem for aprovado na prova discursiva será convocado para a terceira etapa, que consiste em uma entrevista pessoal estruturada, realizada por um empregado da Caixa, preferencialmente um gestor da Unidade.

Validade

Este processo seletivo terá validade de um ano, contado a partir da publicação da lista final de classificados, podendo ser prorrogado por igual período a critério da CAIXA.

Edital

Para demais informações sobre o Programa de Estágio da Caixa, consulte o edital disponibilizado no site do CIEE.

