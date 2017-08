Caixa eletrônico é alvo de bandidos em Chã de Alegria

Um posto de atendimento do Bradesco foi alvo de bandidos na madrugada desta quarta- feira (23) no município de Chã de Alegria, na zona da Mata do Estado.

Segundo informações do 21º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Vitória de Santo Antão e responsável pelo policiamento da área, dez homens com armas de grosso calibre chegaram ao local por volta das três horas da manhã.

Eles não detonaram explosivos, mas o caixa eletrônico ficou todo danificado, com indícios do uso de um pé de cabra.

No momento o local está isolado por policiais militares que aguardam a chegada dos peritos do Instituto de Criminalística, pois na área próximo ao caixa eletrônico há vestígios de pólvora e pavio. Com receio que haja uma explosão, os policiais não se aproximaram do caixa eletrônico e não confirmaram se alguma quantia em dinheiro foi levada pela quadrilha.

O posto de atendimento do Bradesco fica no centro comercial de Chã de Alegria e foi alvo de uma explosão no dia 29 de novembro do ano passado. Com o impacto a estrutura ficou danificada e o cachá totalmente destruído.