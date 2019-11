Câmara de Camaragibe cassa prefeito

A Câmara de Camaragibe cassou hoje (18), o prefeito afastado, Demóstenes Meira. Por 11 votos favoráveis e duas abstenções, o impeachment foi consolidado contra o agora ex-prefeito por acusação de quebra de decoro.

Meira cumpre prisão preventiva desde 20 de junho deste ano no Cotel, em Abreu e Lima, por suspeita de fraude em licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Com a decisão do Legislativo Municipal a prefeita em exercício Nadegi Queiroz (DC) permanece no cargo até dezembro de 2020.

Relator do processo, o vereador Délio Júnior emitiu parecer favorável ao Impedimento de Meira. Semana passada, o Supremo Tribunal Federal (STF) deu mais decisão desfavorável ao prefeito quando se recusou a julgar um pedido de Habeas Corpus antes do TJ local.

Principal defensor do Impeachment, e quem nos bastidores tomou à frente do processo, o presidente da Casa, Toninho Oliveira, estranhamente renunciou ao relatório na semana passada depois de já ter emitido parecer favorável à cassação de Meira.

Apesar a mudança brusca que deixou toda cidade sem entender, Toninho garantiu reiteradas vezes, na sessão plenária da semana passada, em uma live nas redes sociais, em entrevistas e em nota à Imprensa o voto pelo impedimento.

Foto: Reprodução