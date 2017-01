Câmara  de Carpina realiza sessão extraordinária nessa sexta- feira (27)

O presidente da Câmara, vereador Bila encaminhou aos gabinetes dos vereadores da Casa Dr. Murilo Silva, um ofício circular convocando para uma sessão extraordinária na próxima sexta-feira (27.01). “Recebemos um Projeto de Lei encaminhado pelo Poder Executivo que dispõe sobre a reforma administrativa no que se diz a nomenclaturas, criação de cargos, extinção de secretarias entre outros temas. Temos agilidade para votar esse projeto, pois tramita na Casa em regime de urgência urgentíssima, como prevê o nosso Regimento Interno”, escreveu o presidente no ofício.

“Aproveito para dar boas vindas aos nossos pares, a toda imprensa local e a população carpinense, as nossas sessões começarão de forma ordinária no dia 7 de fevereiro, mas já contamos com a presença de todos a partir desta sexta”, falou Bila.