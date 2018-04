Câmara de Limoeiro homenageia VP e Ramos Silva

A Câmara de Vereadores de Limoeiro, através do requerimento Nº 185/2018, concedeu um Voto de Aplauso ao Jornal Voz do Planalto, pelos 18 anos de fundação, e ao jornalista Ramos Silva, pelos 50 anos de profissão. O autor da indicação é o vereador Marcos Sérgio Barbosa da Silva e foi aprovada por unanimidade.

“O reconhecimento desta Casa Legislativa, vem valorizar a dedicação e o empenho de um profissional que com garra e coragem pôs em prática uma idéia e que hoje é uma das referências no setor jornalístico da Zona da Mata, Agreste e Região Metropolitana”, destaca Marcos Sérgio.

Esta é a segunda homenagem que Ramos Silva recebe da Câmara de Limoeiro, que há três anos ganhou o título de cidadão limoeirense. O comunicador chega aos 50 anos de profissão com uma dedicação diária ao jornalismo. Ele iniciou a sua carreira na Rádio Planalto de Carpina, passando também pela antiga Rádio Difusora de Limoeiro e em seguida pelas rádios Clube, Globo e Jornal do Recife, onde ainda participa do programa Super Manhã, como repórter especial da Mata Norte. Atualmente é vice- presidente da Associação da Imprensa de Pernambuco (AIP), membro do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco (SINJOPE) e do Sindicado dos Radialistas de Pernambuco. Além de diariamente participar da Rádio Naza Fm de Nazaré da Mata e Integração FM, Surubim.

Para o vereador Marcos Sérgio “reconhecer votos de aplausos e congratulações ao jornalista Ramos Silva, é celebrar os 50 anos e reconhecer a sua importância perante a sociedade e dentro da sociedade limoeirense, através dos seus veículos de comunicação, ao tempo em que expressamos a nossa gratidão, reconhecendo a importância de todas as suas conquistas”.

Ramos Silva fundou o Jornal Voz do Planalto em janeiro de 2000, com o objetivo de preencher uma lacuna existente na comunicação de Carpina. Passados 18 anos, o VP atinge mais de 50 cidades em todas as regiões de Pernambuco. Por meio de um trabalho em equipe e feito com competência, responsabilidade e profissionalismo, o veículo de comunicação ganhou espaço e credibilidade junto ao público.

“Agradeço o reconhecimento ao nosso trabalho. Sabemos dos desafios em manter um jornal, mas sobretudo o compromisso que temos com o jornalismo nos impulsiona a ir mais longe e manter nossos leitores sempre bem informados. O segredo dessa caminhada na comunicação é o trabalho ético, pautado na credibilidade e no respeito”, conclui Ramos Silva.