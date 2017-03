Câmara de Paudalho muda horário das sessões

As sessões ordinárias da Câmara de Vereados do Paudalho passarão a ser realizadas as quartas-feiras, às 15hs. E as reuniões das Comissões que analisam os projetos em deliberação passarão para as quintas-feiras que antecedem as sessões, também às 18hs.

A mudança vinha sendo discutida pelos vereadores eleitos junto com os reeleitos desde janeiro, antes do início das sessões. A mudança foi incluída na pauta da sessão desta quarta-feira (22) e aprovada por unanimidade.

O Presidente da Câmara, Josimar Cavalcanti que propôs a inciativa disse que essa medida amplia a transparência da Casa junto a população, além das transmissões pela internet e são gravadas e disponibilizadas na videoteca do site da instituição http:// camarapaudalho.pe.gov.br . “Não temos a intenção de cercear o direito das pessoas de acompanhar nossos trabalhos, visto que garantimos diversas formas de acesso para que a população acompanhar as sessões”, afirmou Josimar.