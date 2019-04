Câmara de Vereadores aprova correção da data de Emancipação Política de Limoeiro

Em sessão realizada na Câmara Municipal de Limoeiro, na quarta-feira, 27 de março, foi aprovado o Projeto de Lei nº 001/2019, que estabelece o dia 27 de julho como a data de Emancipação Política de Limoeiro. A propositura foi um pedido do Legislativo ao Executivo, que a enviou de volta à Câmara. Os vereadores aprovaram o pedido por unanimidade.

A reunião contou com a presença de representantes do Instituto Histórico, Geográfico e Cultural de Limoeiro (IHGCL), entre eles Sivaldo Venerando (presidente), Maria Inez Duarte (vice-presidente) Ana Karina (secretária) e Dr. José Barbosa de Souza (Dr. Barbosa), advogado, escritor e sócio fundador do Instituto. A pesquisa que culminou na correção da data foi levantada desde 2012 pelo Dr. Barbosa. Inez Duarte também havia iniciado a pesquisa sobre a verdadeira data de emancipação de Limoeiro, ou seja, o dia 27 de julho de 1811.

“É muito gratificante, pois o Instituto Histórico reuniu e aprofundou a pesquisa, organizando a discussão e fornecendo os subsídios necessários para esse momento histórico. Conseguimos a cópia da Alvará Régio expedido por D. João e distribuímos para todos os interessados. O debate foi levado à sociedade, através dos meios de comunicação e ofício às entidades, principalmente da área da educação”, explicou o presidente do IHGCL, Sivaldo Venerando.

A outra data, 06 de abril de 1893, se refere à eleição do primeiro prefeito, o Comendador Pestana. A nova data já será comemorada a partir deste ano. A propositura foi do vereador Marcos Sérgio (PSD), que abriu espaço para os demais vereadores se associarem.