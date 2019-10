Câmara Municipal de Goiana aprova a realização do concurso público com mais de 1000 vagas

A Câmara Municipal de Goiana aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (22), em sessão ordinária, o projeto nº 14/2019, que cria novos cargos públicos e vagas nos cargos efetivos da administração direta do município de Goiana, na Região Metropolitana do Recife. A votação contou com a presença de 14 vereadores.

O presidente da Câmara, Carlinhos Viégas (PSB) ressaltou o trabalho desenvolvido pelos vereadores durante a tramitação do projeto, pois, o texto que foi aprovado foi construído pela Casa Legislativa, pelos sindicatos da categoria (SINSEPUMG e SINPROMG) e pelo Executivo.

“Assumimos um compromisso com os servidores de que eles iriam participar da construção e assim foi feito. No início, o Executivo não deu voz aos Sindicatos e se negou a corrigir os erros apresentados pela Câmara. Posteriormente, com a mudança de postura, o processo andou e hoje podemos comemorar a aprovação desse importante projeto que vai gerar oportunidades aos goianenses de ingressar no serviço público, como também, fortalecer o Instituto de Previdência Social de Goiana (Goianaprev)”, disse Carlinhos Viégas. “Tudo o que for do interesse dos servidores, só será aprovado se os mesmos forem ouvidos”, finalizou o presidente.

Com a aprovação, ficou autorizada a criação de 1227 novas vagas no serviço público municipal. O preenchimento se dará através de concurso público. A partir de agora, será necessário que a Prefeitura Municipal realize processo licitatório para contratar a empresa e a banca realizadora, e assim, lançar o edital com as regras e o período de inscrições.

O certame é um dos mais esperados em toda a Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Norte de Pernambuco e deverá atrair milhares de candidatos que concorrerão a cargos nas áreas da saúde, educação, guarda municipal, dentre outros.