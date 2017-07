Câmera de segurança flagra assalto a padaria em Vitória de Santo Antão

Um assalto a uma padaria localizada em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, foi flagrado pela câmera de segurança do estabelecimento. As imagens mostram a ação de três pessoas por volta das 23h do sábado (29).

Após entrarem na padaria, um rapaz e duas jovens pegam alguns produtos das prateleiras, fingindo que são clientes. Em seguida, o rapaz se aproxima do funcionário que está no caixa, pega a arma, grita e empurra um cliente, exigindo o dinheiro obtido no dia.

Logo depois, ele aponta a arma para outros clientes que comiam em uma mesa. Enquanto isso, as jovens recolhem alimentos da padaria e objetos de clientes. Uma delas também vai para o caixa e recolhe dinheiro, além de exigir garrafas de bebidas alcóolicas. Em seguida, a outra jovem faz a mesma coisa.

O rosto do trio está borrado nas imagens porque há a suspeita de que os três sejam adolescentes. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, não se pode mostrar menores de 18 anos em situações de risco.