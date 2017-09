Câmera de segurança flagra homem armado assaltando mercadinho em Aliança

Um mercadinho localizado na Rua Domingos Braga, no município de Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, foi assaltado na noite da segunda-feira (4). Através de imagens enviadas nesta terça (5), é possível ver que um homem armado empurra pessoas que estão dentro do estabelecimento para roubar o dinheiro dos caixas. Registrada pela câmera de segurança do estabelecimento, a ação durou menos de cinco minutos. Durante a movimentação, o assaltante obriga um homem que estava dentro do estabelecimento a colocar o dinheiro dos caixas numa mochila. De acordo com uma das pessoas que presenciou o assalto e preferiu não se identificar, o homem chegou por volta das 19h30 com uma mochila e, ao entrar, ordenou que todos fossem para o fundo da loja. “Ele empurrou uma gestante e o dono do mercadinho. Antes de sair, ele chegou a atirar, mas a bala atingiu um balde de margarina”, contou. Além do dinheiro dos caixas, o assaltante também levou o celular de uma das pessoas que estavam no local no momento do assalto, segundo a testemunha. O prejuízo ainda não foi calculado pelo estabelecimento.

Ainda segundo a testemunha, o mercadinho fica num local próximo à delegacia do município. “A pé, dá três minutos para a delegacia, mas a polícia levou meia-hora para chegar. A violência aqui está muito grande”, reclama.

A Polícia Civil informou que as investigações do caso foram iniciadas pela Delegacia de Aliança. Por meio de nota, a Polícia Militar afirmou que “foi acionada e continua em rondas no local para achar os criminosos”, além de explicar que o “policiamento ostensivo em Aliança é realizado pelo 2º BPM através da Guarnição Tática que realiza rondas no local e equipes do Grupo de Apoio Tático Itinerante também patrulham na região”.

*G1PE