Caminhão da Mamografia estará em Carpina na próxima terça-feira

Na próxima terça-feira (01), a Secretaria de Saúde de Carpina realizará mamografias nos postos de Santo Antônio 2 e São José. Foram disponibilizados 80 exames para mulheres com idade de 50 a 69 anos. Para ter acesso basta levar o RG, cartão do SUS e comprovante de residência. Também é possível agendar o exame no posto de saúde. O Caminhão da Mamografia estará em Carpina, em dias específicos, até o mês de novembro.

As referidas datas são: dia 01/08, serão beneficiadas as mulheres cobertas pelo posto de Santo Antônio 2 e São José; nos dias 15/08 e 30/08, Santo Antônio 1, Cohab, Caraúbas e Aparecida; dia 05/09, Santana e Ipsep; dia 26/09, Senzala 01 e 02; dia 07/10, centro da cidade; dia 10/10, Carneiro Leão e Senzala 2; dia 16/10, Bairro Novo e Jardim Neópolis; no dia 31/10, grande mutirão em frente a Secretaria de Saúde; d ia 16/11, Cajá 1 e 2.