Caminhão desce ladeira, invade casa e deixa motorista ferido em Buenos Aires

Um caminhão desgovernado desceu uma ladeira e invadiu uma casa na cidade de Buenos Aires, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, distante 79 quilômetros do Recife. De acordo com a Polícia Civil, o condutor do Ford F-4000, Valdomiro Porto Filho, ainda tentou impedir o acidente, se pendurando no veículo, mas caiu e ficou ferido. Não houve vítimas na residência.