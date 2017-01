Caminhão pega fogo em Tracunhaém

O caminhão de placa KGX 7917 que trafegava pela BR-408, no município de Tracunhaém, pegou fogo na manhã desta quinta- feira (26). Ele seguia no sentido Carpina – Recife quando iniciaram as chamas.

O motorista, Ivan Manoel da Silva de 64 anos, conseguiu parar no acostamento e sair do caminhão sem se ferir. No entanto, o veículo foi completamente destruído pelo fogo. A causa do incêndio é desconhecida. As chamas foram controladas com o uso de um carro pipa da Usina Petribu. De acordo com informações de populares o caminhão estava carregado de açúcar.