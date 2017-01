Caminhões esmagam carro e uma pessoa morre na Rodovia BR-232

G1/ A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um grave acidente, na manhã desta quarta-feira (11), na Rodovia BR-232, em Bonança, um distrito do município de Moreno, no Grande Recife. Dois caminhões esmagaram um veículo de passeio, provocando a morte de uma pessoa que estava no automóvel.

De acordo coma PRF, o ac idente aconteceu no quilômetro 32 da BR-232, perto do Parque Aquático, por volta das 10h15. O carro, um Fia Way de cor prata, ficou totalmente destruído. O veículo foi praticamente dobrado ao meio e acabou imprensado entre as rodas dos caminhões.