Caminhonete capota e deixa feridos na BR-408

Um capotamento na BR-408, em São Lourenço da Mata, envolvendo uma caminhonete, deixou quatro pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (20). O acidente ocorreu por volta das 5h, na altura do quilômetro 84 da rodovia, que fica próximo ao trevo da entrada de Tiúma, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Foram acionadas três viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo uma Unidade de Suporte Avançada, e uma ambulância do Corpo de Bombeiros de Pernambuco. O veículo tinha um adesivo do Sistema Único de Saúde (SUS) e outro apontando que foi adquirido com recursos de emenda parlamentar.

Ainda não se sabe como teria ocorrido o acidente. A PRF explicou que, quando os policiais chegaram ao local, as vítimas já haviam sido socorridas e havia apenas a caminhonete capotada fora da pista.

Feridos

Ao todo, quatro pessoas ficaram feridas na ocorrência, incluindo uma criança. Todos eram passageiros do veículo. Duas das vítimas foram socorridas pelo Samu. Uma foi levada para o Hospital da Restauração, na área central do Recife, e a segunda para o Hospital Getúlio Vargas, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

Antes do serviço de emergência chegar ao local, a população da área ajudou a socorrer uma criança que estava no veículo, ainda segundo o Samu. Não se sabe para qual unidade de saúde a criança foi encaminhada.

A outra vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. A mulher, de 42 anos, estava consciente e se queixou de dores no ombro direito, mas não apresentou sinais de fratura. Após ser realizado o atendimento pré-hospitalar no local, ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá, na Zona Oeste do Recife.