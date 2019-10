Campanha contra o sarampo é voltada para crianças de 6 meses a 4 anos

Começa nesta segunda-feira (07.10) a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo. A partir das 8h da segunda, representantes das secretarias de Saúde do Estado e do Paulista fazem a abertura da iniciativa na U.S.F. Edgar Alves da Silva 2, no Paulista (Rua Ari Santa Cruz de Oliveira, 28, Engenho Maranguape). A campanha, que segue até 25.10, com Dia D em 19.10, é voltada para crianças entre 6 meses e 4 anos que ainda não iniciaram ou não finalizaram o esquema vacinal. Os meninos e meninas dessa faixa etária que já estão com a caderneta de vacinação em dia não precisam comparecer aos postos de saúde.

“As crianças constituem o grupo com a maior incidência de casos de sarampo no Brasil. Aqui em Pernambuco, temos 5 confirmações em meninos e meninas menores de 1 ano, inclusive com um óbito nessa faixa etária, que foi inclusa no grupo prioritário para vacinação a partir de agosto deste ano. Precisamos sensibilizar os pais e responsáveis para levar os pequenos aos postos de saúde e deixá-los protegidos contra o sarampo, além da caxumba e a rubéola. Distribuímos vacinas e capacitamos os profissionais dos municípios para que todos que precisam tenham acesso a essas doses que evitam o adoecimento e óbitos”, afirma a superintendente de Imunização da SES-PE, Ana Catarina de Melo. A gestora informa, ainda, que 170 mil doses foram encaminhadas apenas este mês para auxiliar os municípios em suas ações.

Toda criança entre 6 meses e 11 meses deve ser vacinada com a tríplice viral, considerada a “dose zero”. Uma nova dose deve ser feita aos 12 meses e outra aos 15 meses, quando o esquema é finalizado. A partir dos 2 anos, caso o menino ou menina ainda não tenha começado o esquema vacinal, as duas doses devem ser feitas com um intervalo de um mês entre elas. No Estado, entre janeiro e setembro, mais de 205 mil doses já foram aplicadas em crianças entre 6 meses e 4 anos. No público em geral, incluindo todas as faixas etárias, foram 468 mil doses.

A coordenadora de Imunização do Paulista, Sheyla Seabra, informa que o município tem registrado uma alta procura de pessoas pela vacina tríplice viral e que está abastecido da tríplice viral. “Temos 55 unidades disponíveis para vacinar a população, sempre lembrando da prioridade de imunizar as crianças. A cada 15 dias, ainda estamos disponibilizando horário estendido em algum posto de saúde para facilitar o acesso à população”, pontua Sheyla. Em Paulista, 12 mil doses já foram aplicadas em crianças e adultos antes da campanha. O público pode se imunizar de segunda a sexta, das 8h às 17h.

“A campanha é mais um esforço para que possamos manter nossa população protegida contra o sarampo. Desde a notificação dos primeiros casos, temos trabalhado arduamente para auxiliar os municípios na investigação e nas atividades de bloqueio; temos solicitado as doses extras da tríplice viral ao Ministério da Saúde e feito a distribuição aos municípios; e estamos, permanentemente, capacitando os profissionais de saúde sobre a doença e o processo de vacinação. Mas todos esses esforços precisam, ainda, da conscientização da população, que deve aderir a forma mais eficaz de proteção contra o sarampo, que é por meio da vacina. Agora, estamos focando na vacinação das crianças, grupo com mais risco de agravamento, e a partir de novembro o foco será nos adultos jovens entre 20 e 29 anos. E vamos continuar trabalhando para que possamos quebrar a cadeira de transmissão do vírus em nosso Estado”, reforça o secretário estadual de Saúde, André Longo.

DADOS: Até o último dia 27.09, foram notificados em Pernambuco 731 suspeitas de sarampo, com 242 descartes, 23 confirmações e as demais em investigação. As confirmações ocorreram entre julho e a primeira quinzena de agosto.