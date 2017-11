Campanha em Carpina arrecada panetones para pacientes do HCP

Um convite à solidariedade. A Rede Feminina Municipal de Combate ao Câncer/ Carpina (RFCC) participa da campanha para doação de panetones para o Natal dos pacientes do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP). As doações podem ser entregues na sede da instituição localizada na Rua da Bandeira, Nº 292, Bairro de São Sebastião, em Carpina, no horário das 8h as 12hs.

A RFCC é uma entidade filantrópica, sem fins econômicos e ligada ao Hospital do Câncer de Pernambuco, atendendo pessoas em situação de vulnerabilidade social acometidas pelo câncer, usuárias do SUS, que realizam tratamento oncológico via tratamento fora do domicílio, sem condições para custear suas necessidades básicas.

A campanha é uma maneira de transformar o Natal dos pacientes do Hospital de Câncer de Pernambuco em um dia para celebrar a vida e o amor fraternal. Voluntários e familiares estão mobilizados para garantir a comemoração neste fim de ano.