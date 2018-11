Campanha Natal conVida beneficia famílias em Pernambuco

O projeto Nordeste Solidário, organizado pela equipe que foi responsável pelas grandes carreatas pró-Bolsonaro em Recife, tem uma enorme satisfação em convidar a imprensa, para participar do lançamento da campanha Natal conVida, nesta quinta-feira, 22 de novembro, a partir das 19h30 no Marante Plaza Hotel, Av. Boa Viagem.

O objetivo do encontro é anunciar as principais diretrizes da campanha, que pretende arrecadar a maior quantidade de alimentos possíveis, para ajudar as pessoas que se encontram em vulnerabilidade social em Pernambuco.

Na coordenação geral do grupo, estará o Coronel Koury, idealizador dos movimentos pró-Bolsonaro em Pernambuco.

O evento contará com a presença de representantes da imprensa e convidados. Interessados também podem participar. A entrada é gratuita.

A campanha, que tem o apoio de muitas instituições, fará a entrega gratuita de cestas básicas a instituições e comunidades carentes em Pernambuco. Pessoas físicas e jurídicas podem participar tanto da captação quanto da distribuição dos alimentos.