Campanha Natal Feliz Sem Fome distribui mais de mil cestas básicas

Nesta quarta-feira (20), a Prefeitura do Carpina realizou a entrega das cestas básicas recolhidas durante a Campanha Feliz Natal Sem Fome. Mais de mil cestas foram distribuídas às famílias carentes, no Estádio Municipal. O evento teve apoio das Secretarias de Educação, de Saúde e de Desenvolvimento Social.

Para o Prefeito Manuel Botafogo o ato é simples, mas faz muita diferença para quem precisa. “Dar uma cesta básica é uma coisa simples. Ajudar é simples, basta querer. Hoje nós entregamos uma grande quantidade de alimentos que vão fazer um natal melhor na casa de muitas famílias. Agradeço a todos que tiveram o pequeno gesto de ajudar”, disse o gestor.

O Deputado Estadual, Vinícius Labanca, participou da entrega e disse estar feliz em poder contribuir ajudando o próximo. “Fiz minha contribuição para a Campanha Natal Sem Fome em Carpina e outros municípios também. É um prazer, um sentimento muito forte, saber que ao menos em um dia, no de natal, vamos ajudar uma família em sua ceia. Sabemos que não é só com uma cesta básica que vamos resolver os problemas sociais, mas com políticas sociais justas que contemplem as classes menos favorecidas e essa é minha luta, que todos possam ter uma mesa farta diariamente”, afirmou o parlamentar.

A Campanha Feliz Natal Sem Fome teve início no dia 11 de novembro, arrecadando donativos de empresários locais, funcionários públicos e em pontos espalhados pela cidade como escolas, Unidades de Saúde e órgãos públicos.