CAMUTANGA// Bandidos voltam a explodir agência bancária na Zona da Mata

Um dia após uma quadrilha fortemente armada explodir os caixas eletrônicos do Banco do Brasil e Bradesco no município de São Vicente Férrer, inclusive usando reféns como escudo humanos, a investida da madrugada desta quarta- feira (1º) foi em Camutanga.

O bando explodiu o único posto de atendimento do Bradesco existente no município.Segundo os moradores os criminosos dispararam vários tiros para o alto e contra a agência.

De acordo com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronol Romolo Lamenha, eles usaram explosivos para detonar o caixa eletrônico. Na fuga eles espalharam grampos na rodovia PE-82, um dos principais acessos a Camutanga.

Neste momento o policialmente está no local aguardando a perícia.