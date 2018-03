Camutanga é alvo de operação da Polícia Civil

A Polícia Civil de Pernambuco realiza na manhã desta quarta- feira (28) a 9ª Operação de Repressão Qualificada do ano, denominada “Felina”, para desarticular uma quadrilha envolvida com tráfico de drogas, roubos e homicídios.

A investigação iniciou no mês de fevereiro deste ano e foi realizada pela Delegacia de Polícia da cidade de Camutanga, na Mata Norte, sob a presidência da Delegada Keila Oliveira, com a assessoria do Núcleo de Inteligência da Zona da Mata.

A organização criminosa é investigada ainda pela prática dos crimes de receptação, corrupção de menores, invasão de domicílio e constrangimento ilegal.

Participam da operação Felina 110 policiais civis e outros 70 da Polícia Militar.

Os detalhes da atuação da quadrilha e da operação devem ser divulgados em coletiva de imprensa na manhã desta quarta, na Delegacia Seccional de Goiana, na Região Metropolitana do Recife.