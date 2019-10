Canada Intercambio inaugura sua nova filial no Recife

A Canada Intercambio acaba de inaugurar sua 11ª filial no Brasil, agora em Recife (PE) na Rua do Chacon 274, Empresarial Casa Forte Corporate, sala 208, CEP 52061-400 – Casa Forte – Recife – PE . A nova filial ficará sob a gestão de Luciana Menezes e Rodrigo Azevedo.

Para a nova gestora e professora da Universidade Católica de Pernambuco, Luciana Menezes, a experiência internacional é um grande diferencial tanto para o crescimento profissional como para a vida. “As pessoas têm entendido que não podemos continuar educando e sendo educados apenas no contexto local. Precisamos ampliar a visão de mundo em todos os sentidos. Estou muito confiante no mercado”, ressalta.

Os sócios Luciana e Rodrigo, durante cinco anos, de 2013 a 2018, foram fraqueados de uma escola especializada em Educação Financeira. Depois de terem conquistados prêmios no Brasil, venderam a empresa, pegaram suas malas e foram aproveitar um ano sabático em Ottawa. A paixão pelo Canadá foi amor à primeira vista. “Tivemos a oportunidade de conhecer muitas cidades e, principalmente, perceber o quanto o país pode ensinar ao Brasil no que se refere à formação de jovens e adultos. Para atestar a qualidade de ensino, cursamos inglês e college. Após esta experiência, tivemos a certeza de investir em algo que ligasse o Brasil ao Canadá, no entanto que, hoje, somos fraqueados da Canada Intercâmbio”, comenta Luciana.

Um dos países que tem oferecido muitas oportunidades de estudos e empregos é o Canadá. De acordo com pesquisa realizada, em 2018, pela Associação de Agências de Intercâmbio do Brasil – Belta, a procura por intercâmbio cresceu em 20,46%, comparado com de 2017, saltando de 302 mil estudantes para 365 mil. E o país de destino favorito dos brasileiros é o Canadá, principalmente, por oferecer um câmbio favorável; por ser um país multicultural (em torno de 50% da população é composta de imigrantes); qualidade de vida; adoção de políticas que favorecem os estudantes internacionais combinarem atividades de estudos e trabalho, além de proporcionar facilidade no processo do visto. Entre os cursos mais procurados estão: idiomas; idiomas com trabalho temporário; de férias (verão ou inverno); college (ensino técnico); graduação e high school.

O estudo demonstra que o público feminino é o que mais investe em estudo e em carreira: com idade entre 22 e 24 anos; em segundo lugar fica a categoria de 25 a 29 anos e em terceiro de 15 a 17. “Mas a busca por intercâmbio em família também teve um aumento significativo no ano passado. Eles aproveitam as férias de julho, dezembro ou janeiro para estudar e se divertir. É uma oportunidade única e incrível, unindo o útil ao agradável”, ressalta a fundadora e CEO da Canada Intercambio, Rosa Maria Troes.

Mas é preciso muita cautela na hora de escolher a agência que vai cuidar de todos estes detalhes. “É importante que o jovem, o profissional e a família se identifiquem com o programa e se sintam seguros com a empresa. Verifiquem a idoneidade e o comprometimento da agência. Faça questão de conhecê-las pessoalmente para entender como funcionam os estudos, as exigências do país como opções de acomodação, seguro saúde, entre outros. Nós, da Canada Intercâmbio, além das filiais no Brasil, temos sede em Vancouver e um escritório em Toronto disponíveis para assistir o intercambista”, comenta a executiva.

As agências associadas à Belta são as mais indicadas, principalmente, porque são submetidas a um processo de seleção, principalmente, nas questões relacionadas à ética e à conduta. www.belta.org.br

Sobre a Canada Intercambio

Fundada em 2003, a Canada Intercambio é a maior agência de intercâmbio e imigração para o Canadá operando no Brasil, além de ser uma empresa gratificada com prêmios de destaque empresarial e de “customer service”. Em 2017, a Canada Intercambio ocupou a 111ª posição da 29ª premiação anual da PROFIT 500, coordenada pelas Canadian Business and PROFIT, responsáveis pela classificação das empresas que apresentaram crescimento mais rápido do país. A lista completa pode ser conferida na edição de outubro de 2017 da revista Maclean’s e no Canadian Business.com.

É uma empresa especializada em atender brasileiros que querem imigrar, estudar, trabalhar ou passar as férias aprendendo algo novo no país. Líder em educação e imigração para o Canadá, é uma empresa canadense fundada por brasileiros e para brasileiros, com o objetivo de orientá-los, acompanhá-los e fazer da sua experiência no Canadá um momento incrível.

Com matriz na cidade de Vancouver e outra unidade de atendimento ao aluno em Toronto, a Canada Intercambio conta com 11 agências espalhadas pelo Brasil e um escritório corporativo no México.