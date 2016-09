Canavieiros movimentam a Zona da Mata, neste domingo

Os Sindicatos dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais dos municípios da Zona da Mata irão receber centenas de assalariados rurais, neste domingo (11), para leitura e aprovação da Pauta de Reivindicações, que será negociada, com a classe patronal, durante a 37ª Campanha Salarial dos Canavieiros e Canavieiras 2016/2017.

Dentre as cláusulas econômicas propostas, destacam-se o salário de R$ 1.100, piso de garantia de 20% sobre o salário mínimo de 2017 e cesta básica de R$ 100. Já entre as cláusulas sociais, estão a contratação de mulheres e uma alimentação diga no local de trabalho.

Com o objetivo de garantir a data-base da categoria, que é em 1º de outubro, após a realização das assembleias, a classe patronal será notificada, para que ocorra o agendamento do processo de negociação.

Este ano, além da Fetape, a Campanha Salarial contará com a coordenação da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados Rurais de Pernambuco (Fetaepe).

O processo

A proposta da pauta de reivindicações foi construída durante o 23º Congresso dos Delegados e Delegadas Sindicais da Zona da Mata e do 1º Encontro dos Assalariados e Assalariadas Rurais da FETAEPE, nos dias 20 e 21 de agosto, em Carpina, por cerca de 300 trabalhadores rurais e dirigente sindicais.