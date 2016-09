Candidatos de Chã de Alegria são impugnados

O município de Chã de Alegria vive um clima de indecisão na disputa eleitoral deste ano. As duas chapas majoritárias tiveram os registros impugnados. Por isso, se vencerem o pleito de outubro, correm o risco de não assumir o poder municipal e os 10.900 eleitores também podem participar de uma nova votação.

O ex-prefeito de Chã de Alegria Cláudio Honório (PSD) esbarrou na Lei da Ficha Limpa. Teve as contas públicas rejeitadas, em 2006, pela Câmara de Vereadores. No entanto, a chapa comandada por ele preferiu recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral.

Na chapa de oposição, o candidato a vice-prefeito, o vereador Albino Andrade (PRB), que atuou no poder público municipal como secretário, teve as contas rejeitadas e a candidatura impugnada. O candidato a prefeito Tarcísio Renovação (PSB) solicitou a troca de Albino Andrade à vice até o dia 12 de setembro, que foi o prazo limite, por Verônica Andrade, conforme conta em divulgação do candidato. O caso está sendo avaliado pela justiça e o resultado será divulgado até o próximo domingo (18).

As duas chapas podem recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília e até sair à decisão final, eles concorrem ‘sub judice’ e as eleições são realizadas normalmente. Se a decisão pelas impugnações se mantiver deve ser realizada uma nova eleição em Chã de Alegria.