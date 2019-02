Cantor de Paudalho lança videoclipe gravado em Glória do Goitá

“Vamos Fugir”. Este é o título da música de composição do cantor Marcelo Leon, da cidade de Paudalho, que lançou videoclipe nesta sexta-feira (22), gravado na cidade de Glória do Goitá, na Zona da Mata do estado.

Uma festa na piscina reúne gente jovem que curte o som de Marcelo. Depois disso, a animação contagia o público que se diverte no lugar. O influenciador digital “Feu – O Japinha”, de Paudalho, o dançarino Vertinho, também de Paudalho, junto com a atriz e dançarina Michele Daiane, de Lagoa de Itaenga, encenam uma fuga da piscina, onde, depois de um erro de comunicação, vão acabar juntos num quarto.

Jovens atores, dançarinos e músicos das cidades de Lagoa de Itaenga e Paudalho participam da gravação. “Esse trabalho foi realizado com muito carinho com a parceria dos amigos, das pessoas que acompanham meu trabalho, e revela que a região é celeiro de artistas, de gente capaz de realizar grandes trabalhos”.

O videoclipe está disponível no canal do cantor: https://www.youtube.com/watch?v=cDrTxM1hKUQ

A realização foi da produtora audiovisual Pavão Comunicação, do município de Lagoa de Itaenga.