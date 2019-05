Cantor Gabriel Diniz morre em acidente de avião

O cantor Gabriel Diniz, 28 anos, morreu em acidente de avião nesta segunda-feira (27), na cidade de Estância, no sul do Sergipe. Ele estava em uma aeronave monomotor, que caiu no litoral do estado com outras duas pessoas, que também faleceram.

Próximo ao local da queda aeronave, foram achados documentos pertencentes ao cantor. O avião que caiu era um Piper PA-28-180 Archer de matrícula PT-KLO. O músico queria ir para Maceió/AL comemorar o aniversário da noiva, a psicóloga alagoana Karoline Calheiros, que completou 25 anos nesse domingo (26).

Produtora de Gabriel Diniz no Nordeste, a Luan Promoções, localizada no Recife, divulgou nota lamentando o falecimento. “Familiares, fãs, amigos e equipe estão todos muito abalados com esta triste notícia que pegou todos de surpresa nessa manhã, 27. Com muito pesar, confirmamos a morte do Gabriel Diniz e de todos tripulantes! O cantor estava em um bimotor que caiu no sul do estado de Sergipe no começo dessa tarde. Sua alegria estará para sempre em nossos corações! Não deixaremos perder a sua irreverência jamais, você conquistou uma nação com o seu trabalho e carisma! Estendemos nossos sentimentos também aos familiares dos outros tripulantes envolvidos!”

Gabriel Diniz viria a Pernambuco neste mês de junho – no dia 7, se apresentaria no São João de Caruaru, no Agreste do Estado; e, no dia 8, ele seria uma das atrações do São João da Capitá, no Classic Hall, em Olinda, no limite com Recife.

Gabriel Diniz nasceu em 10 de outubro de 1990 em Campo Grande/MS. Com “Jenifer”, GD, como era conhecido, despontou como hit do Carnaval 2019 e alcançou o auge da sua carreira.