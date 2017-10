Limoeiro, Surubim, Passira e Lagoa do Carro têm Caravana de Trânsito

Os municípios de Limoeiro, Surubim, Passira e Lagoa do Carro, no Agreste e Mata Norte do Estado, recebem a partir desta segunda-feira (2) a Caravana de Educação de Trânsito, promovida pela Secretaria das Cidades, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran). Com ela, a Turma do Fom-Fom estará alertando os condutores, pedestres e ciclistas; Blitzs Educativas; palestras para alunos de nível médio; Curso de Pilotagem Defensiva e Fórum de Educação de Trânsito, com foco nos acidentes com motos.

Segundo o diretor presidente do Detran, o evento é organizado pela Coordenadoria de Educação de Trânsito do Órgão e conta com o apoio da Operação Trânsito Seguro, Polícia Militar de Pernambuco e a Guarda Municipal das cidades envolvidas.

A culminância da Caravana acontece na quinta-feira (5) com o Fórum de Educação de Trânsito, que acontecerá na Faculdade de Administração de Limoeiro. Acontecerão palestra sobre segurança no trânsito, dados estatísticos de acidentes de trânsito nos municípios e primeiros socorros em acidentes de trânsito, proferidas respectivamente pelo Detran/Escola Pública de Trânsito, Comitê Regional de Prevenção a Acidentes de Motos (CRPAM) e Corpo de Bombeiro.

